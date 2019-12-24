Форвард Тоттенхема Сон Хин Мін дискваліфікований на три матчі за неспортивну поведінку під час гри 18-го туру АПЛ проти Челсі.

У матчі 18-го туру проти Челсі корейський форвард Тоттенгема Сон Хин Мін програв боротьбу Антоніо Рюдігера та вдарив німця шипами у груди.

Арбітр зустрічі проконсультувався з відеопомічниками і вилучив футболіста шпор з поля.

Читайте: ФІФА заборонила Ліверпулю відсвяткувати з фанатами перемогу у КЧС у Катарі

Це вже третя червона картка для корейця у 2019 році в АПЛ.

Таким чином Сон пропустить домашній матч проти Брайтона та виїзні ігри проти Норвіча та Саутгемптона.

Нагадаємо, у матчі 18-го туру АПЛ Евертон та Арсенал розійшлися нічиєю.

Джерело: Tottenham Hotspur