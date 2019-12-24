Форвард Тоттенхема Сон Хин Мін дискваліфікований на три матчі за неспортивну поведінку під час гри 18-го туру АПЛ проти Челсі.
У матчі 18-го туру проти Челсі корейський форвард Тоттенгема Сон Хин Мін програв боротьбу Антоніо Рюдігера та вдарив німця шипами у груди.
Арбітр зустрічі проконсультувався з відеопомічниками і вилучив футболіста шпор з поля.
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Це вже третя червона картка для корейця у 2019 році в АПЛ.
Таким чином Сон пропустить домашній матч проти Брайтона та виїзні ігри проти Норвіча та Саутгемптона.
Нагадаємо, у матчі 18-го туру АПЛ Евертон та Арсенал розійшлися нічиєю.
Джерело: Tottenham Hotspur
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