Евертон та Арсенал не виявили переможця у матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Евертон приймав на своєму полі лондонський Арсенал в рамках матчу 18-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Гудісон Парк у Ліверпулі та завершилася з рахунком 0:0.

За грою з трибун спостерігали нові наставники команд – Карло Анчелотті та Мікель Артета, але голів від своїх нових підопічних так і не побачили.

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У матчі ірисками керував Данкан Фергюсон, а Фредрік Юнгберг – канонірами.

I can imagine what’s going on in Carlo Ancelotti and Arteta’s minds right now. They have a lot of work to do on both teams. #EVEARS#EVEARS pic.twitter.com/OwjWcatANM — Kogi. A1 certified (@RealibkPaul) December 21, 2019

У турнірній таблиці Арсенал має 23 очки і посідає дев’яту сходинку, Евертон (19) – п’ятнадцятий.

Нагадаємо, Анчелотті очолив Евертон 21 грудня, а Арсенал оголосив про прихід Артети 20 грудня.