Вольфсбург повідомив про смерть свого колишнього футболіста Сергія Карімова. Казахстанський футболіст був вихованцем вовків.

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На момент смерті Карімову було 33 роки. Про причини ранньої смерті не повідомляється.

— Ми оплакуємо нашого колишнього гравця Сергія Карімова, який помер у віці 33 років. Ми всім серцем зараз з його сім’єю, родичами і друзями. Спочивай з миром, Сергій, – йдеться у повідомленні Вольфсбурга у Twitter.

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Sergej Karimow, der im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist, und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Sergej. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Rjm9ElI3G6 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 26, 2019

Карімов грав в системі Вольфсбурга з 2000 року по 2011-й. Також у його активі один матч за збірну Казахстану.

Раніше Факти ICTV писали, що 18-річна чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Аміна Булах загинула у Київській області.

Фото: VfL Wolfsburg

Джерело: VfL Wolfsburg