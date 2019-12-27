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Факти / Спорт

Екс-футболіст Вольфсбурга помер у 33 роки

Вольфсбург повідомив про смерть свого колишнього футболіста Сергія Карімова. Казахстанський футболіст був вихованцем вовків.

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На момент смерті Карімову було 33 роки. Про причини ранньої смерті не повідомляється.

— Ми оплакуємо нашого колишнього гравця Сергія Карімова, який помер у віці 33 років. Ми всім серцем зараз з його сім’єю, родичами і друзями. Спочивай з миром, Сергій, – йдеться у повідомленні Вольфсбурга у Twitter.

Карімов грав в системі Вольфсбурга з 2000 року по 2011-й. Також у його активі один матч за збірну Казахстану.

Раніше Факти ICTV писали, що 18-річна чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Аміна Булах загинула у Київській області.

Фото: VfL Wolfsburg

Джерело: VfL Wolfsburg

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