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Факти / Спорт

У Британії померла 26-річна бійчиня після поразки на турнірі з кікбоксингу

26-річна спортсменка Саїда Алетаха померла в результаті травм, отриманих під час поєдинку з кікбоксингу.

Саида Алетаха

Саїда Алетаха займалася кікбоксингом на аматорському рівні, але ставилася до справи дуже відповідально.

Черговий бій закінчився для 26-річної спортсменки трагічно – її доставили в госпіталь Саутгемптона в критичному стані. Лікарі не змогли допомогти Алетасі і 17 листопада констатували її смерть.

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Саїда жила і займалася бойовими мистецтвами у Великій Британії, але народилася в Ірані. Саме тому вона всі поєдинки проводила у хіджабі, який дівчина одягала як на тренування, так і на бої.

Раніше Факти ICTV писали, що 18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах потрапила під потяг.

Джерело: Daily Star

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