18-річна чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Аміна Булах загинула у Київській області.

Чемпіонку України з боксу Аміну Булах на смерть збив потяг Київ-Фастів.

– Дівчина пізно ввечері вийшла з аптеки і вирушила додому через залізничний переїзд. Вона перебувала в навушниках і тому не почула наближення потягу, – розповіли у поліції.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

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Смерть 18-річної спортсменки підтвердили у Федерації боксу України.















Чемпіонку України з боксу збив на смерть потяг / 4 фотографии

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