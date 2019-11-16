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Факти / Надзвичайні події

Чемпіонку України з боксу збив на смерть потяг

18-річна чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Аміна Булах загинула у Київській області.

Чемпіонку України з боксу збив на смерть потяг

Чемпіонку України з боксу Аміну Булах на смерть збив потяг Київ-Фастів.

– Дівчина пізно ввечері вийшла з аптеки і вирушила додому через залізничний переїзд. Вона перебувала в навушниках і тому не почула наближення потягу, – розповіли у поліції.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

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Смерть 18-річної спортсменки підтвердили у Федерації боксу України.

Чемпіонку України з боксу збив на смерть потяг / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що узбецький боєць ММА Бекзот Нурматов помер від крововиливу у мозок після бою.

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