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Факти / Спорт

Офіційно: Ібрагімович перейшов у Мілан

Мілан повідомив про офіційне підписання контракту з нападником Златаном Ібрагімовичем.

Златан Ибрагимович

Швед Златан Ібрагімович став гравцем італійського Мілана. Яскраве відео з новиною про укладення угоди з нападником виклали в Twitter клубу: “Наближається” (гра слів англійською – “IZCOMING”).

ЗМІ пишуть, що 38-річний Ібрагімович підписав шестимісячний контракт на решту сезону, з можливістю продовження на ще один рік.

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Нападник, який став вільним агентом після після виступів за LA Galaxy, два сезони грав за Мілан протягом 2010-12 років, забивши за цей клуб 56 голів у 85 матчах.

До слова, Ібрагімович заплутав усіх, коли виклав ролик, на якому було зображено футболка шведського клубу Хаммарбю з його прізвищем.

Фото: iamzlatanibrahimovic

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