Евертон обіграв на виїзді Ньюкасл Юнайтед у 20-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Ньюкасл Юнайтед приймав на своєму полі Евертон у матчі 20-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

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У першому таймі рахунок відкрив форвард ірисок Домінік Кальверт-Льюїн. По перерві захисник сорок Фабіан Шер скоротив відставання, але другий гол Кальверта-Льюїна допоміг підопічним Анчелотті взяти гору.

Це вже друга поспіль перемога Евертона під керівництвом Карло Анчелотті.

Нині в активі ірисок 25 очок та 10 сходинка у таблиці АПЛ. Ньюкасл (25) йде одинадцятим, поступаючись Евертону за додатковими показниками.

Нагадаємо, у 19-му турі АПЛ Ліверпуль завдав найбільшої поразки Лестеру в сезоні і повторив рекорд МЮ.