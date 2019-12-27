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Факти / Спорт

Ліверпуль завдав найбільшої поразки Лестеру в сезоні і повторив рекорд МЮ

Лестер приймав на своєму полі Ліверпуль в рамках 19-го туру АПЛ. Зустріч пройшла у Лестері на стадіоні Кінг Павер і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:0.

У першому таймі рахунок відкрив форвард червоних Роберто Фірміно, якому асистував Трент Александер-Арнольд.

По перерві, на 71-й хвилині гравець Лестера зіграв у штрафному майданчику рукою і арбітр призначив пенальті, яке реалізував Джеймс Мілнер. Третій м’яч у сітку воріт лис знову записав у свій актив Фірміно з пасу від Трента.

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Крапку у матчі поставив вже сам Александер-Арнольд, який розпечатав ворота Лестера після асисту Садіо Мане.

Перемога дозволила Ліверпулю (52) ще більше закріпитися у лідерах АПЛ, Лестер (39) продовжує йти другим.

До цього з тринадцятиочковою перевагою після Boxing Day міг похизуватися лише Манчестер Юнайтед у сезоні 1993/94. Той розіграш став чемпіонським для підопічних Алекса Фергюсона.

У наступному турі, 28 грудня, Лестер на виїзді зіграє проти Вест Гема, а Ліверпуль прийматиме вдома Вулвергемптон 29 грудня.

Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном в Boxing Day.

Фото: Dreamstime

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