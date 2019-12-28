Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону у матчі 19-го туру АПЛ, виграючи по ходу матчу 2:0.

Вулвергемптон на своєму полі приймав Манчестер Сіті в матчі 19-го туру АПЛ. Зустріч пройшла у Вулвергемптоні на стадіоні Моліне і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

Вже на 12-й хвилині містяни залишилися у меншості – голкіпера Едерсона вилучили з поля за грубу гру. Попри це, в середині першого тайму Сіті вийшов вперед завдяки голу нападника Рахіма Стерлінга. На початку другого тайму він оформив дубль.

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На 55-й хвилині форвард вовків Адама Траоре відіграв один м’яч. В кінці матчу нападник Рауль Хіменес зрівняв рахунок. А перемогу господарям приніс захисник Метт Доерті, забивши на 89-й хвилині.

Для Сіті ця поразка від Вулвергемптона стала другою в поточному сезоні – в домашній зустрічі підопічні Гвардіоли поступилися з рахунком 0:2. Таким чином, іспанський тренер вдруге в кар’єрі поступився одній команді на виїзді та в домашньому матчі чемпіонату. Вперше таке сталося в сезоні 2016/17, коли Ман Сіті двічі програв Челсі.

У турнірній таблиці Сіті має 38 очок і посідає третю сходинку в АПЛ, відстаючи від лідера Ліверпуля на 14 очок. Вулвергемптон (30) йде п’ятим.

Нагадаємо, Ліверпуль завдав найбільшої поразки Лестеру в сезоні і повторив рекорд МЮ.