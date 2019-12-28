PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Гвардіола вдруге в кар’єрі двічі за сезон програв одній команді в чемпіонаті

Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону у матчі 19-го туру АПЛ, виграючи по ходу матчу 2:0.

Вулверхэмптон - Манчестер Сити

Вулвергемптон на своєму полі приймав Манчестер Сіті в матчі 19-го туру АПЛ. Зустріч пройшла у Вулвергемптоні на стадіоні Моліне і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

Вже на 12-й хвилині містяни залишилися у меншості – голкіпера Едерсона вилучили з поля за грубу гру. Попри це, в середині першого тайму Сіті вийшов вперед завдяки голу нападника Рахіма Стерлінга. На початку другого тайму він оформив дубль.

Читайте: Тріумф команди Шевченка та боксерські перемоги: головні спортивні події 2019

На 55-й хвилині форвард вовків Адама Траоре відіграв один м’яч. В кінці матчу нападник Рауль Хіменес зрівняв рахунок. А перемогу господарям приніс захисник Метт Доерті, забивши на 89-й хвилині.

Для Сіті ця поразка від Вулвергемптона стала другою в поточному сезоні – в домашній зустрічі підопічні Гвардіоли поступилися з рахунком 0:2. Таким чином, іспанський тренер вдруге в кар’єрі поступився одній команді на виїзді та в домашньому матчі чемпіонату. Вперше таке сталося в сезоні 2016/17, коли Ман Сіті двічі програв Челсі.

У турнірній таблиці Сіті має 38 очок і посідає третю сходинку в АПЛ, відстаючи від лідера Ліверпуля на 14 очок. Вулвергемптон (30) йде п’ятим.

Нагадаємо, Ліверпуль завдав найбільшої поразки Лестеру в сезоні і повторив рекорд МЮ.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Майкл Антонио в костюме снеговика
Одноклубник Ярмоленка у костюмі сніговика розбив Lamborghini
Лестер Ливерпуль
Ліверпуль завдав найбільшої поразки Лестеру в сезоні і повторив рекорд МЮ
Лионель Месси
Манчестер Сіті випадково відправив офіційний запит щодо трансферу Мессі
Челси Саутгемптон
Челсі несподівано поступився Саутгемптону
Тоттенхэм Хотспур - Брайтон
Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном в Boxing Day
Boxing Day АПЛ
Що таке Boxing Day у футболі і чому він важливий
Сон Хын Мин
Хавбек Тоттенгема дискваліфікований на три матчі за удар ногою у груди
Эвертон - Арсенал
Евертон та Арсенал розійшлися нічиєю. Анчелотті та Артета дивилися матч з трибун
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка