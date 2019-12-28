Збірна України стала віце-чемпіоном традиційної Різдвяної гонки з біатлону.

У Гельзенкірхені (Німеччина) на стадіоні Veltins-Arena, в рамках традиційної Різдвяної гонки пройшла фінальна гонка переслідування.

Українська збірна у складі Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного посіла друге місце.

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Українські спортсмени стартували третіми та більшість часу перебували на 4-6-х рядках.

Однак на останньому колі Меркушина та Підручний вдало скористалися неточною стріляниною конкурентів і змогли продовжити боротьбу за друге місце.

Раніше Факти ICTV писали, що Сергій Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі.