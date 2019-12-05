Юлія Джима здобула Україні першу медаль на етапі Кубка світу з біатлону

Першу медаль на етапах Кубка світу з біатлону в сезоні здобули українці. В шведському Естерсунді Юлія Джима стала другою в індивідуальній гонці на 15 кілометрів.

Юля – єдина з усіх учасниць, хто відпрацювала всі чотири вогневі рубежі без промахів. Але все ж на дистанції українка не витримала темп і поступилася золотом Жюстін Бреза з Франції.

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Перші залікові очки за Україну здобула і колишня білоруска Дарья Блашко, вона знаходиться на 21 місці.

Нагадаємо, капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна завоювала срібло на етапі Кубка IBU у Шушені.

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