Небо було відкрите: до та після катастрофи в Ірані сідали та злітали літаки

Незадовго до відправлення українського авіалайнера, а також невдовзі після нього в аеропорту Ірану сідали та злітали літаки міжнародних та європейських авіакомпаній.

Дані про виконані польоти з аеропорту в Тегерані свідчать, що до та після авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані інші літаки здійснювали виліт.

Борт МАУ вилетів з аеропорту зі значною затримкою, причина якої не уточнюється.

Час зльоту зафіксований о 06.12 ранку замість запланованого часу о 05.15.

Під час затримки відбулася ракетна атака Ірану на авіабазу, що використовується США.

Однак цивільні авіакомпанії не були про це повідомлені, а запуск ракет відбувався у сусідньому Іраку.

Небо над Іраном на час катастрофи не було закрите – низка міжнародних авіаліній здійснювали вильоти та посадку в аеропорту Тегерану.

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У проміжок з 3 до 4 ночі в Тегерані приземлилися літаки трьох турецьких компаній, а о 5.35 сів ще один літак Turkish Airlines зі Стамбула.

Західні авіакомпанії, що мають сполучення з головним аеропортом Ірану, тієї ночі також виконували перельоти.

О 2.43 ночі з Тегерана вилетів рейс Lufthansa до Франкфурта;

О 4.23 (із затримкою) – рейс Austrian до Відня;

З 5.00 до 5.20 відбулося три вильоти турецьких та катарської авіакомпанії.

Лише у середу вдень, після катастрофи українського авіалайнера, Lufthansa повідомила про скасування рейсу Франкфурт-Тегеран.

Від інших іноземних компанії, що літають до Тегерана, інформації про скасування рейсів не надходило.