Вболівальники каталонської Барселони атакували сторінки президента США Дональда Трампа у Twitter та Facebook.

Шанувальники блаугранас вже втомилися від нестабільності у результатах команди під керівництвом наставника Ернесто Вальверде.

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Цього разу фанати Барселони вирішили піти на радикальні міри. Вони атакували сторінки у соцмережах президента США Дональда Трампа з закликом розібратися з Вальверде, адже той “іранський шпигун під прикриттям”.

— Містере Трамп, повідомляємо вам: Ернесто Вальверде, який працює в Барселоні, – іранський шпигун під прикриттям. Вжийте заходів і врятуйте планету. Спасибі!.

Особливо вболівальники активізувалися після вбивства генерала сил Кудс Касема Сулеймані. Він загинув 3 січня після ракетного обстрілу військової бази біля аеропорту Багдада. Пізніше стало відомо, що генерала вбили за особистим наказом Дональда Трампа.