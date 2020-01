Підкат під карлика та п’яні вечірки: Неймар розлютив ПСЖ своїми канікулами

ПСЖ відпустив футболістів на невеличкий відпочинок поки у чемпіонаті Франції пауза. Клуб дав гравцям провести час з сім’ями та друзями.

Неймар скористався відпусткою у своєму стилі – тусив на вечірках та влаштовував дивні витівки.

На відео з новорічної вечірки за участю Неймара, він випивший пританцьовує разом з друзями. У ПСЖ дізналися, що гравець пробув на святкуванні до світанку.

Imagine if someone went into coma in 2017 and came back to see this Neymar pic.twitter.com/CM5Et8Rf6R

— Mr Hart (@yourblooda) December 31, 2019