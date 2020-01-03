Підкат під карлика та п’яні вечірки: Неймар розлютив ПСЖ своїми канікулами

ПСЖ незадоволене, як провів свою невеличку відпустку Неймар.
ПСЖ відпустив футболістів на невеличкий відпочинок поки у чемпіонаті Франції пауза. Клуб дав гравцям провести час з сім’ями та друзями.
Неймар скористався відпусткою у своєму стилі – тусив на вечірках та влаштовував дивні витівки.
Читайте: Неймар не зміг відкрити свій Ferrari після вечері з одноклубниками
На відео з новорічної вечірки за участю Неймара, він випивший пританцьовує разом з друзями. У ПСЖ дізналися, що гравець пробув на святкуванні до світанку.
Imagine if someone went into coma in 2017 and came back to see this Neymar pic.twitter.com/CM5Et8Rf6R
— Mr Hart (@yourblooda) December 31, 2019
А ще на одному ролику футболіст пішов у жорсткий підкат під карлика на мильному батуті.
Neymar da carrinho criminoso em soteldo. Esse e o idolo de voces? pic.twitter.com/DWVdxoN8wZ
— João Moutinho sep (@MoutinhoSep) January 2, 2020
Парижани залишилися вкрай незадоволені подібною активністю своєї зірки.
Наразі Неймар вже повернувся в Париж і приступив до тренувань.
Раніше Факти ICTV писали, що форвард Вест Гем Юнайтед Майкл Антоніо у костюмі сніговика розбив свій Lamborghini Huracan вартістю €250 тис.
Фото: neymarjr