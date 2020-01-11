Ломаченко віршем виправдався за публікацію з російським спецназом

Український боксер Василь Ломаченко відповів на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.
Спортсмен у віршованій формі заявив, що суть ролика була у “православному дусі”, а не в російському триколорі.
Читайте: Ломаченко в рясі взяв участь у богослужінні УПЦ МП
Ось що сказав Ломаченко у ролику (наводиться мовою оригіналу):
Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: Осанна,
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают.
Переглянути цей допис в Instagram
Зазначимо, що Ломаченко не видалив скандальне відео з російським спецназом зі своєї сторінки.
Фото: LOMA