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Факти / Спорт

Ломаченко віршем виправдався за публікацію з російським спецназом

Український боксер Василь Ломаченко відповів на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.

Спортсмен у віршованій формі заявив, що суть ролика була у “православному дусі”, а не в російському триколорі.

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Ось що сказав Ломаченко у ролику (наводиться мовою оригіналу):

Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: Осанна,
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают.

 

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Зазначимо, що Ломаченко не видалив скандальне відео з російським спецназом зі своєї сторінки.

Фото: LOMA

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