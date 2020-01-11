Ломаченко віршем виправдався за публікацію з російським спецназом

Український боксер Василь Ломаченко відповів на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.

Спортсмен у віршованій формі заявив, що суть ролика була у “православному дусі”, а не в російському триколорі.

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Ось що сказав Ломаченко у ролику (наводиться мовою оригіналу):

Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили,

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: Осанна,

Но а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтобы с души, отмыв всю муть,

И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают,

Вот камень вновь летит, и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 11 Січ 2020 р. о 1:30 PST

Зазначимо, що Ломаченко не видалив скандальне відео з російським спецназом зі своєї сторінки.

Фото: LOMA