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Факти / Спорт

Ломаченко опублікував відео про православ’я та російський спецназ

Український боксер Василь Ломаченко виклав в мережу дуже провокаційне відео.

Василий Ломаченко

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA у легкій вазі Василь Ломаченко виклав провокаційне відео на своїй сторінці в Instagram з російським спецназом.

У ролику розповідається про “силу православного духу”, але у ньому демонструється робота російського спецназу. Праворуч на відео можна побачити логотип російського YouTube-каналу Корсунська пустинь.

— Дякуємо за допомогу Ввічливих людей, – відповідний напис з’являється у фіналі ролика.

 

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ця публікація миттєво спричинила бурхливу гнівну реакцію серед підписників Ломаченка.

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Ввічливі люди – це кліше російської пропаганди для позначення окупаційних військ, які висадилися у Криму без розпізнавальних знаків та у складі спецпідрозділів проводили таємні, на першому етапі часто небойові операції з захоплення і блокування об’єктів у ході російського вторгнення в Україну у 2014 році.

Раніше Ломаченко з представниками УПЦ МП здійснив паломництво до Єрусалиму, де взяв участь у богослужінні.

Фото: LOMA

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