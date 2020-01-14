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Факти / Спорт

З рекордними €840 млн Барселона очолила рейтинг найприбутковіших клубів Європи

Барселона очолила рейтинг найприбутковіших клубів Європи з доходом у €840,8 млн. На другій сходинці опинився мадридський Реал Мадрид (€757,3 млн). Третя сходинка дісталася Манчестер Юнайтед (€711,5 млн).

До топ-10 рейтингу клубів за доходами також потрапили мюнхенська Баварія, ПСЖ, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Тоттенгем, Челсі та Ювентус.

Рейтинг було створено за підсумками сезону-2018/19 аудиторською компанією Deloitte.

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Українських клубів у рейтингу топ-30 немає, однак суперник донецького Шахтаря в 1/16 Ліги Європи португальська Бенфіка опинилася 24-й сходинці з доходом у €197,6 млн.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде і призначила головним тренером Кіке Сетьєна.

Джерело: Deloitte

Фото: Dreamstime

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