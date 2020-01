Іспанський спеціаліст Ернесто Вальверде більше не тренуватиме Барселону. Рада директорів синьо-гранотових ухвалила рішення звільнити 55-річного наставника через незадовільні результати.

Вальверде очолив каталонців у 2017 році. На чолі блаугранас він двічі виграв Прімеру, Кубок Іспанії-2017/18 та Суперкубок Іспанії-2018.

Крісло головного тренера посяде Кіке Сетьєн. Останнім місцем роботи коуча був Бетіс, який він покинув наприкінці минулого сезону. Угоду з Сетьєном каталонці підписали до літа 2022 року.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020