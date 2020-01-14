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Факти / Спорт

Барселона звільнила Вальверде і призначила Сетьєна

Іспанський спеціаліст Ернесто Вальверде більше не тренуватиме Барселону. Рада директорів синьо-гранотових ухвалила рішення звільнити 55-річного наставника через незадовільні результати.

Вальверде очолив каталонців у 2017 році. На чолі блаугранас він двічі виграв Прімеру, Кубок Іспанії-2017/18 та Суперкубок Іспанії-2018.

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Крісло головного тренера посяде Кіке Сетьєн. Останнім місцем роботи коуча був Бетіс, який він покинув наприкінці минулого сезону. Угоду з Сетьєном каталонці підписали до літа 2022 року.

Також Факти ICTV писали, що після свистка у півфінальному матчі за Суперкубок Іспанії, чоловік підбіг до капітана каталонців Ліонеля Мессі і міцно обняв його ззаду.

Джерело: FC Barcelona

Фото: Getty Images

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