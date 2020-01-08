Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував оновлений рейтинг вартості гравців з топ-5 ліг Європи.

На першій сходинці рейтингу опинився форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Його трансферну вартість оцінили у €265,2 млн. Другим у списку йде англієць Рахім Стерлінг з Манчестер Сіті – €223,7 млн. Третій – єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах – €175,1 млн.

Читайте: Садіо Мане – найкращий футболіст Африки у 2019 році

Топ-10 найдорожчих футболістів за версією CIES:

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) – €265,2 млн

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, Англія) – €223,7 млн

Мохаммед Салах (Ліверпуль, Єгипет) – €175,1 млн

Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, Англія) – €168,9 млн

Садіо Мане (Ліверпуль, Сенегал) – €155,6 млн

Гаррі Кейн (Тоттенгем Готспур, Англія) – €150,5 млн

Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, Англія) – €134,3 млн

Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина) – €125,5 млн

Антуан Грізманн (Барселона, Франція) – €123,6 млн

Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина) – €115,7 млн

А ось форвард збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду розташувався на 49-й сходинці. Його вартість аналітики оцінили у €80,3 млн. Вище КріРо експерти поставили Ніколо Дзаньоло з Роми, Мейсона Маунта з Челсі, Луку Йовіча з Реала і Мікеля Ойярсабаля з Реал Сосьєдаду.

Нагадаємо, французьке видання L’Equipe назвало символічну збірну гравців 2019 року.

Джерело: CIES