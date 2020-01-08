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Мбаппе очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу, Роналду – 49-й

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував оновлений рейтинг вартості гравців з топ-5 ліг Європи.

Килиан Мбаппе

На першій сходинці рейтингу опинився форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Його трансферну вартість оцінили у €265,2 млн. Другим у списку йде англієць Рахім Стерлінг з Манчестер Сіті – €223,7 млн. Третій – єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах – €175,1 млн.

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Топ-10 найдорожчих футболістів за версією CIES:

  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) – €265,2 млн
  • Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, Англія) – €223,7 млн
  • Мохаммед Салах (Ліверпуль, Єгипет) – €175,1 млн
  • Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, Англія) – €168,9 млн
  • Садіо Мане (Ліверпуль, Сенегал) – €155,6 млн
  • Гаррі Кейн (Тоттенгем Готспур, Англія) – €150,5 млн
  • Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, Англія) – €134,3 млн
  • Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина) – €125,5 млн
  • Антуан Грізманн (Барселона, Франція) – €123,6 млн
  • Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина) – €115,7 млн

А ось форвард збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду розташувався на 49-й сходинці. Його вартість аналітики оцінили у €80,3 млн. Вище КріРо експерти поставили Ніколо Дзаньоло з Роми, Мейсона Маунта з Челсі, Луку Йовіча з Реала і Мікеля Ойярсабаля з Реал Сосьєдаду.

Нагадаємо, французьке видання L’Equipe назвало символічну збірну гравців 2019 року.

Джерело: CIES

Фото: Dreamstime

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