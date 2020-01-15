Фіорентина зустрічалася з Аталантою в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Італії. Зустріч пройшла у Флоренції на стадіоні Артеміо Франкі та завершилася перемогою фіалок з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок у матчі вже на 11-й хвилині – Патрік Кутроне після пасу від Енріке Дальберта закрутив м’яч точно в сітку воріт. Аталанта відновила рівновагу у другому таймі – Руслан Маліновський щічкою відпасував у штрафну на Йосипа Ілічича, який розстріляв ворота опонента.

За шість хвилин до кінця основного часу Поль Лірола вирвав для команди з Флоренції квиток до 1/4 фіналу Кубка Італії.

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Українець Руслан Маліновський з перших хвилин з’явився на полі і відіграв до фінального свистка. У доданий час Маліновський спробував переграти голкіпера з середньої дистанції, але м’яч впритул пролетів поруч зі штангою.

В 1/4 фіналу Фіорентина зустрінеться з Інтером, який напередодні обіграв Кальярі з рахунком 4:1.

Нагадаємо, гол Ібрагімовича допоміг Мілану обіграти Кальярі у Серії А.

Фото: ACF Fiorentina