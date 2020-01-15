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Без Мбаппе та Салаха! УЄФА оголосив команду 2019 року

УЄФА презентував команду 2019 року за версією вболівальників.

За підсумками голосування до символічної збірної року потрапили п’ять гравців Ліверпуля, по два представники від Барселони та Ювентуса, по одному футболісту від Баварії та Манчестер Сіті.

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Склад символічної збірної:

  • Голкіпер: Аліссон (Ліверпуль).
  • Захисники: Ендрю Робертсон, Вірджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (всі – Ліверпуль), Матейс Де Лігт (Ювентус).
  • Півзахисники: Френкі Де Йонг (Барселона), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті).
  • Нападники: Садіо Мане (Ліверпуль), Роберт Левандовскі (Баварія), Криштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона).

В голосуванні взяли участь 2 млн вболівальників.

Цікаво, що у команді року не знайшлося місця для футболістів мадридського Реалу, а також для форварда мерсисайдців Мохаммеда Салаха та зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Раніше французьке видання L’Equipe назвало команду 2019 року.

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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