Матчі кваліфікації на Australian Open перервали через смог

На Australian Open 2020 у Мельбурні змушені були перервати матчі кваліфікації через смог від лісних пожеж.

— Умови в Мельбурн-Парк постійно вивчаються, всі рішення щодо проведення матчів будуть прийматися у співпраці з нашою медичної командою та бюро метеорології штату Вікторія, – заявив у прес-службі Australian Open.

Матчі турніру переривають другий день поспіль.

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Матчі основної сітки першого в році турніру серії Grand Slam повинні розпочатися 20 січня і триватимуть до 2 лютого.

Нагадаємо, перша ракетка світу у парному розряді попався на допінгу та пропустить Australian Open.