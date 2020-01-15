Колумбійський тенісист Роберт Фара, який посідає першу сходинку парного рейтингу ATP здав позитивний допінг-тест.

ATP повідомила спортсмена, що у його пробі за 17 жовтня 2019 року знайдено заборонену речовину болденон.

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Сам Фара у своєму виправданні зазначив, що за 10 днів до здачі позитивного тесту він проходив перевірку у Шанхаї, яка дала негативний результат. За його словами, причиною потрапляння забороненої речовини стало колумбійське м’ясо – олімпійський комітет країни підтвердив, що у місцевому м’ясі дійсно часто знаходять болденон.

Les comparto este mensaje. Gracias por su apoyo. pic.twitter.com/8JmiyV1YYe — Robert farah (@RobertFarah_) January 14, 2020

Окрім Фари попався на допінгу 78-а ракетка світу чилійський тенісист Ніколас Харрі. Він здав позитивний допінг-тест 19 листопада на Кубку Девіса.

За кар’єру Фара виграв 16 парних турнірів, в тому числі Вімблдон і US Open, але майбутній австралійський мейджор він буде змушений пропустити через відсторонення.

Нагадаємо, форвард київського Динамо та збірної України Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи між Динамо та Мальме (4:3).