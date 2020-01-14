Australian Open 2020: ранкові тренування перенесли через дим, а Якупович знялася

Забруднення повітря через лісові пожежі, які не стихають в Австралії, ставлять під загрозу проведення Australian Open у 2020 році.
Організатори турніру змушені були скасувати ранкові тренування, а матчі кваліфікації стартували з годинною затримкою.
Словенська тенісистка Даліла Якупович не змогла дограти свій матч через напад кашлю і знялася з турніру, хоча від перемоги її відділяло лише два гейми (6:4, 5:6).
Awful scenes in Melbourne.
Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW
— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020
Також таймаут змушений був взяти австралієць Бернард Томіч через труднощі з диханням.
Bernard Tomic struggles to breathe in the Melbourne smoke haze.#9WWOS #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/zkTqPoPp8G
— Wide World of Sports (@wwos) January 14, 2020
У ніч проти вівторка через вітер, що дув в бік Мельбурна зі сторони лісових пожеж, EPA оцінило якість повітря в місті як дуже погане, але спрогнозувало його поліпшення протягом дня.
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Також управління охорони порадило місцевих жителям не виходити за крайньої необхідності на вулицю.
У кваліфікації Australian Open Україну представлятимуть: Катаріна Завацька, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Дар’я Лопатецька та Сергій Стаховський.
В основній сітці змагань зіграють: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.
Напередодні масштабні пожежі в Австралії показали з борту МКС.
Джерело: AusOpen