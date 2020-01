Australian Open 2020: ранкові тренування перенесли через дим, а Якупович знялася

Забруднення повітря через лісові пожежі, які не стихають в Австралії, ставлять під загрозу проведення Australian Open у 2020 році.

Організатори турніру змушені були скасувати ранкові тренування, а матчі кваліфікації стартували з годинною затримкою.

Словенська тенісистка Даліла Якупович не змогла дограти свій матч через напад кашлю і знялася з турніру, хоча від перемоги її відділяло лише два гейми (6:4, 5:6).

Awful scenes in Melbourne.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020