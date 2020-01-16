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Факти / Спорт

УЄФА змінив схему команди, щоб втиснути Роналду у збірну року

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду програв у голосуванні вболівальників за своєю позицією на команду року за версією УЄФА.

Тому організація вирішила змінити схему команди на непопулярну 4-2-4 заради португальської зірки.

В голосуванні взяло участь 2 млн вболівальників, які помістили Роналду на четверту сходинку після Ліонеля Мессі, Садіо Мане та Роберта Левандовскі.

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Щоб Роналду потрапив у символічну збірну року, УЄФА прибрав з команди одного з півзахисників. Скоріш за все, це був хавбек Челсі Н’Голо Канте.

В попередні роки фанати вибирали дві схеми: в п’яти з шести останніх років це було 4-3-3, а у 2017 році була використана схема 4-4-2.

Нагадаємо, до збірної року за версією УЄФА потрапило п’ять футболістів Ліверпуля.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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