Наче в казці: Світоліна здивувала фанатів незвичним вбранням

Перша ракетка України Еліна Світоліна зараз готується до старту на першому у році турнірі серії Grand Slam – Australian Open 2020.

Тенісистка взяла участь у зйомках для Nike в австралійському Мельбурні.

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Еліна була одягнута в ультракороткі шорти, капелюшок та майку з сорочкою.

— Захоплюючий день зйомок з Nike і Кессі Бірнсом, — написала Світоліна в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina) 17 Січ 2020 р. о 1:50 PST

У коментарях під постом шанувальники вибухнули компліментами: Красуня, Наче з казки, Дуже гарно, Чекаємо перемоги на Australian Open, Можна і на корт так виходити, Вбрання – казка.

Нагадаємо, у Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки Australian Open 2020. У цьому розіграші в основній сітці змагань зіграють п’ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

Фото: Elina Svitolina