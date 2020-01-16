У Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки турніру серії Grand Slam – Australian Open 2020.

У цьому розіграші в основній сітці змагань зіграють п’ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

У першому колі перша ракетку України Еліна Світоліна зустрінеться з британкою Кеті Бултер, Катерина Козлова зіграє з австралійкою Прісцилою Хон, Катерині Бондаренко випала господарка корту Аріна Родіонова, Даяна Ястремська зійдеться з тенісисткою, яка пройде кваліфікацію.

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А ось найгірший жереб випав Лесі Цуренко. Вже у першому колі вона зустрінеться з першим номером світового рейтингу Ешлі Барті.















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Цікаво, що у випадку успішного проходу у чвертьфіналі Світоліна може зустрітися з другим номером світового рейтингу Кароліною Плішковою, а Даяна Ястремська з третім номером – японкою Наомі Осакою.

Матчі першого кола стартують 20 січня. Australian Open 2020 триватиме до 2 лютого.

Нагадаємо, перша ракетка світу у парному розряді попався на допінгу та пропустить Australian Open.