Українка Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру WTA

Друга ракетка України, 19-річна Даяна Ястремська вперше в кар’єрі вийшла у фінал турніру WTA престижної серії Premier в Австралії з призовим фондом майже $783 тис.

У 1/2 фіналу Ястремська (№24 в рейтингу WTA) в двох сетах за 1 годину 45 хвилин обіграла Аріну Соболенко з Білорусі (№12 в WTA) – 6:4, 7:6 (7:4).

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– Це була третя зустріч суперниць. Дві попередні (у 2017-му та у 2019-му) виграла наша співвітчизниця, – повідомляє ФТУ

Суперниця українки у фіналі, який відбудеться 18 січня, стане відома сьогодні після поєдинку австралійки Ешлі Барті та американки Даніель Роуз Коллінс.

До слова, у першому колі турніру Australian Open 2020 Даяна Ястремська зійдеться з тенісисткою, яка пройде кваліфікацію. Матчі першого кола стартують 20 січня, турнір триватиме до 2 лютого.

Нагадаємо, на Australian Open 2020 у Мельбурні змушені були перервати матчі кваліфікації через смог від лісних пожеж.