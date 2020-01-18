Реал Мадрид приймав Севілью в рамках матчу 20-го туру іспанської Прімери. Зустріч пройшла у Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу та завершилася перемогою підопічних Зінедіна Зідана з рахунком 2:1.

Перша половина матчу минула без голів, одна у другому таймі на 57-й хвилині Лука Йович віддав пас на Каземіро, який завдав потужного пострілу по воротах Томаша Вацліка.

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На 64-й хвилині форвард червоно-білих Лук де Йонг після пасу від Муніра Ель-Хаддаді відновив рівновагу у грі. Однак через п’ять хвилин Каземіро знову зумів вивести галактикос вперед, оформивши дубль у матчі.

Algunas de las mejores instantáneas de la victoria del equipo ante el @SevillaFC!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/69fsjIxp7T — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2020

Після 20-ти турів Реал має у своєму активі 43 пункти та йде на першому місці турнірної таблиці Прімери. Севілья (35) йде четвертою.

У наступному турі Реал завітає в гості до Вальядоліда, а Севілья вдома прийме Гранаду.

До речі, Зінедін Зідан виграв всі фінали під час роботи в мадридському Реалі.