Зідан виграв всі фінали під час роботи в Реалі

Зінедін Зідан біля керма мадридського Реалу виграв дев’ять фіналів.

12 сiчня Реал обіграв мадридський Атлетіко в фіналі Суперкубка Іспанії (0:0, пен. 4:1).

У 2016 році Зідан разом з вершковими переміг у фіналах Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА і клубному чемпіонаті світу, в 2017-м – знову взяв ці три трофеї і приплюсував до них перемогу в іспанському Суперкубку. У 2018 році французький наставник втретє поспіль виграв з Реалом ЛЧ.

Zinedine Zidane has won all nine finals he’s managed for Real Madrid.

2016 UCL

2016 UEFA Supercup

2016 Club World Cup

2017 UCL

2017 UEFA Supercup

2017 Spanish Supercopa

2017 Club World Cup

2018 UCL

2020 Spanish Supercopa pic.twitter.com/GDDEqlyMsE

— ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2020