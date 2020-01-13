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Факти / Спорт

Зідан виграв всі фінали під час роботи в Реалі

Зінедін Зідан біля керма мадридського Реалу виграв дев’ять фіналів.

12 сiчня Реал обіграв мадридський Атлетіко в фіналі Суперкубка Іспанії (0:0, пен. 4:1).

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У 2016 році Зідан разом з вершковими переміг у фіналах Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА і клубному чемпіонаті світу, в 2017-м – знову взяв ці три трофеї і приплюсував до них перемогу в іспанському Суперкубку. У 2018 році французький наставник втретє поспіль виграв з Реалом ЛЧ.

Наразі Реал ділить з Барселоною лідерство в чемпіонаті Іспанії, у команд по 40 очок.

Нагадаємо, головний тренер Барселони Ернесто Вальверде покине свій пост після завершення сезону 2019/20.

Фото: Dreamstime

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