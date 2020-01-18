Манчестер Сіті приймав Крістал Пелас в рамках матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Манчестері на стадіоні Етіхад та завершилася результативною нічиєю з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі під кінець першого тайму відкрив форвард гостей Дженк Тосун з пасу від Гаррі Кейхілла. У другій половині зустрічі на 82-й хвилині Серхіо Агуеро, якому асистував Габріел Жезус, відновив паритет у грі. Ще через п’ять хвилин аргентинський форвард оформив дубль у зустрічі.

Читайте: УЄФА змінив схему команди, щоб втиснути Роналду у збірну року

На 90-й хвилині матчу Фернандіньо намагаючись перервати пас, відправив м’яч у власні ворота.

Після 23-х турів Манчестер Сіті має у своєму активі 47 пунктів і посідає другу сходинку. Крістал Пелас (30) йде дев’ятим.

У наступному турі підопічні Хосепа Гвардіоли на виїзді зіграють проти Шеффілд Юнайтед, а Крістал Пелас вдома прийме Саутгемптон.

До речі, голкіпер Ліверпуля Аліссон розплакався під час обряду хрещення Роберто Фірміно.