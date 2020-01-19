Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед в рамках матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд та завершилася перемогою підопічних Юргена Клоппа з рахунком 2:0.

Рахунок у першому таймі відкрив захисник Вірджил Ван Дейк. Під час розіграшу кутового на 14-й хвилині Трент Александер-Арнольд навісив у штрафний майданчик, де нідерландець вистрибнув вище за всіх і потужним ударом головою відправив м’яч у сітку воріт Давіда Де Геа.

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На 25-й хвилині забив Роберто Фірміно, однак гол бразильця скасували після перегляду відеоповтору. У доданий до другого тайму час Мохаммед Салах, якому асистував Аліссон, подвоїв перевагу червоних.

Після 23-х турів Ліверпуль продовжує беззаперечно лідирувати у таблиці АПЛ, маючи в активі 64 очки. Манчестер Юнайтед (34) йде п’ятим.

У наступному турі мерсисайдці зіграють на виїзді проти Вулвергемптона, а МЮ прийме вдома Бернлі.

Нагадаємо, у 22-му турі АПЛ Ліверпуль мінімально обіграв Тоттенгем.