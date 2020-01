Тоттенгем Готспур приймав на своєму полі Ліверпуль в рамках матчу 22-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні та завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у матчі на рахунку бразильського форварда червоних Роберто Фірміно, який отримав чудовий пас від Мохаммеда Салаха та завдав точного удару в нижній кут воріт Пауло Гассаніга.

A wonderful assist from Salah, and a superb finish from Firmino

Tottenham 0-1 Liverpool

Halftime

Let’s see what Mourinho’s halftime talk will produce#TOTLIV pic.twitter.com/TKbg153oGI

— MichaelTeddy (@MichaelTeddy10) January 11, 2020