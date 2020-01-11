Тоттенгем Готспур приймав на своєму полі Ліверпуль в рамках матчу 22-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні та завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у матчі на рахунку бразильського форварда червоних Роберто Фірміно, який отримав чудовий пас від Мохаммеда Салаха та завдав точного удару в нижній кут воріт Пауло Гассаніга.

A wonderful assist from Salah, and a superb finish from Firmino Tottenham 0-1 Liverpool

Halftime Let’s see what Mourinho’s halftime talk will produce#TOTLIV pic.twitter.com/TKbg153oGI — MichaelTeddy (@MichaelTeddy10) January 11, 2020

Загалом підопічні Юргена Клоппа у матчі значно більше володіли територіальною перевагою та завдали більше ударів у ствір воріт, аніж шпори.

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Після 22-х турів Ліверпуль продовжує беззаперечно лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 61 пункт. Тоттенгем (30) поки лише восьмий.

Нагадаємо, в іншому матчі 22-го туру АПЛ Крістал Пелас не зміг дотиснути Арсенал у меншості.