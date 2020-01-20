Ібрагімович на тренуванні обробив м’яч в стилі Нео з Матриці

Шведський форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович на тренуванні продемонстрував майстерність володіння м’ячем та своїм тілом.

Ібрагімович обробив м’яч у стилі кіногероя Кіану Рівза – Нео з трилогії Матриця.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AC Milan (@acmilan) 20 Січ 2020 р. о 2:00 PST

Футболіст перейшов у Мілан у січні 2020 року з Лос-Анджелес Гелаксі на правах вільного агента.

В поточному сезоні Златан зіграв у трьох матчах за россонері, в двох з яких вийшов в основному складі. А в грі проти Кальярі відзначився дебютним голом за Мілан після повернення.

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Контракт гравця з міланським клубом розрахований до літа 2020 року з можливістю продовження.

У 21-му турі чемпіонату Італії Мілан на виїзді зіграє з Брешиєю. Гра відбудеться 24 лютого о 21:45.

Фото: AC Milan