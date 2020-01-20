Ібрагімович на тренуванні обробив м’яч в стилі Нео з Матриці

Шведський форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович на тренуванні продемонстрував майстерність володіння м’ячем та своїм тілом.
Ібрагімович обробив м’яч у стилі кіногероя Кіану Рівза – Нео з трилогії Матриця.
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Футболіст перейшов у Мілан у січні 2020 року з Лос-Анджелес Гелаксі на правах вільного агента.
В поточному сезоні Златан зіграв у трьох матчах за россонері, в двох з яких вийшов в основному складі. А в грі проти Кальярі відзначився дебютним голом за Мілан після повернення.
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Контракт гравця з міланським клубом розрахований до літа 2020 року з можливістю продовження.
У 21-му турі чемпіонату Італії Мілан на виїзді зіграє з Брешиєю. Гра відбудеться 24 лютого о 21:45.
Фото: AC Milan