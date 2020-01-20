PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Відео випадкового поцілунку Роналду та Дібали стало вірусним

У матчі 20-го туру Серії А Ювентус на своєму полі приймав Парму. Зустріч закінчилася перемогою підопічних Мауріціо Саррі з рахунком 2:1. Автором дубля у складі б’янконері став португальський форвард Криштіану Роналду.

Другий гол Роналду забив після асиста від Пауло Дібали, після чого обіймаючись з аргентинцем побіг святкувати взяття воріт до кутового прапорця.

Читайте: УЄФА змінив схему команди, щоб втиснути Роналду у збірну року

В один з моментів футболісти повернули голови у напрямку один до одного, в результаті чого між ними вийшло щось на кшталт поцілунку.

Відео та фото епізоду миттєво стало популярним у соцмережах.

Криштіану Роналду став першим гравцем Ювентуса з 2005 року, якому вдалося відзначитися у семи поспіль матчах Серії А. Раніше Давід Трезеге відзначився за туринський клуб у дев’яти поспіль матчах чемпіонату Італії.

Раніше Факти ICTV писали, що футболіст Динамо Денис Попов після дебютного голу в УПЛ поцілував у ніс Беньяміна Вербіча.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка