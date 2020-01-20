Відео випадкового поцілунку Роналду та Дібали стало вірусним

У матчі 20-го туру Серії А Ювентус на своєму полі приймав Парму. Зустріч закінчилася перемогою підопічних Мауріціо Саррі з рахунком 2:1. Автором дубля у складі б’янконері став португальський форвард Криштіану Роналду.

Другий гол Роналду забив після асиста від Пауло Дібали, після чого обіймаючись з аргентинцем побіг святкувати взяття воріт до кутового прапорця.

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В один з моментів футболісти повернули голови у напрямку один до одного, в результаті чого між ними вийшло щось на кшталт поцілунку.

Відео та фото епізоду миттєво стало популярним у соцмережах.

Криштіану Роналду став першим гравцем Ювентуса з 2005 року, якому вдалося відзначитися у семи поспіль матчах Серії А. Раніше Давід Трезеге відзначився за туринський клуб у дев’яти поспіль матчах чемпіонату Італії.

Раніше Факти ICTV писали, що футболіст Динамо Денис Попов після дебютного голу в УПЛ поцілував у ніс Беньяміна Вербіча.