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Факти / Спорт

Лаціо оштрафує своїх фанатів на €50 тис. за нацистські вітання

Власник італійського Лаціо Клаудіо Лотіто вирішив покарати фанатів команди через нацистські вітання в грі проти французького Ренна в Лізі Європи, за які УЄФА покарав римський клуб матчем без глядачем проти Селтіку в ЛЄ.

Клуб надіслав листи винним, чиї особи змогли встановити. Вболівальників повідомили про штраф в розмірі €50 тис. та триматчеву заборону на відвідування домашніх ігор команди.

— Оскільки відповідальність за шкоду, завдану клубу, несуть тільки вболівальники, чиї особи були встановлені, ми пропонуємо вам зв’язатися з нами, щоб ви могли вибрати відповідний спосіб оплати для відшкодування збитку Лаціо, – йдеться в уривку листа.

Lazio, Lotito chiede i danni ai tifosi: «Per i cori e i saluti romani ci dovete 50.000 euro»

За подібну поведінку фанатів римського клубу вже не вперше штрафують.

Дивіться: Лаціо відсвяткував перемогу у Суперкубку Італії за допомогою табло для замін

У Серії А Лаціо посідає третю сходинку, відстаючи від другого Інтера на два пункти, але маючи ще одну гру у запасі.

Також перед матчем проти Селтіка фанати Лаціо пройшлися маршем по Глазго, віддаючи нацистські вітання.

Джерело: Corriere dello Sport

Фото: Dreamstime

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