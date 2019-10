Перед матчем третього туру Ліги Європи між Селтіком та Лаціо з’явилося відео, як італійські фанати влаштували марш шотландським містом. На відео попали моменти, на яких фанати Лаціо віддавали нацистське вітання.

Клуб поки ніяк не прокоментував поведінку своїх вболівальників у Шотландії.

Lazio supporters were filmed giving fascist salutes on their way to Celtic Park in Glasgow, ahead of the side’s match against @CelticFC.

More on this story here: https://t.co/zWM4nCbe35 pic.twitter.com/ibHIA6HC8t

— Sky News (@SkyNews) October 25, 2019