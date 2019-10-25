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Факти / Спорт

Фанати Лаціо пройшлися маршем по Глазго, віддаючи нацистське вітання

Фанати Лаціо приїхали підтримати свою команду у матчі проти шотландського Селтіка в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.

Фанаты Лацио нацистское приветствие

Перед матчем третього туру Ліги Європи між Селтіком та Лаціо з’явилося відео, як італійські фанати влаштували марш шотландським містом. На відео попали моменти, на яких фанати Лаціо віддавали нацистське вітання.

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Клуб поки ніяк не прокоментував поведінку своїх вболівальників у Шотландії.

Раніше УЄФА частково закрив трибуни на наступний домашній матч Ліціо в Лізі Європи через расистську поведінку фанатів.

Сама гра завершилася перемогою Селтіка з рахунком 2:1. У турнірній таблиці кельти (6) посідають першу сходинку, Лаціо (3) на третій позиції.

До речі, у серпні в Німеччині капітан футбольного клубу Хемніцер прийшов на матч з неонацистами. Це спричинило справжній скандал.

Джерело: Sky Sports

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