Ганяє на вантажівках на рівні з чоловіками: учасниця Міс Всесвіт стала ралісткою

Польська модель Марселіна Завадвска у 2011 році здобула титул Міс Польща, а вже наступного року була учасницею конкурсу Міс Всесвіт.

У 2020 році дівчина вирішила спробувати себе в ролі гонщиці на ралі-рейд Африка Еко Рейс. Найважчий маршрут між французькою та сенегальською столицею дівчина за кермом 10-ти тонного MAN подолала без проблем. Однак у фінішному протоколі Завадвска посіла 41-шу сходинку з 49-ти екіпажів, які дісталися фінішу.

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Насправді ж Марселіна не ставила за мету виграти гонку – головним завдання моделі була благодійність. Хоча окрім благородних цілей вона є фанаткою Дакара.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marcelina Zawadzka (@marcelina_zawadzka) 9 Січ 2020 р. о 2:28 PST

Дівчина дуже популярна у Польщі, а в Instagram в неї більше 500 тис. підписників.























































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До речі, українська тенісистка Еліна Світоліна перед Australian Open здивувала фанатів незвичним вбранням.

Фото: Marcelina Zawadzka