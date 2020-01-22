PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ганяє на вантажівках на рівні з чоловіками: учасниця Міс Всесвіт стала ралісткою

Польська модель Марселіна Завадвска у 2011 році здобула титул Міс Польща, а вже наступного року була учасницею конкурсу Міс Всесвіт.

У 2020 році дівчина вирішила спробувати себе в ролі гонщиці на ралі-рейд Африка Еко Рейс. Найважчий маршрут між французькою та сенегальською столицею дівчина за кермом 10-ти тонного MAN подолала без проблем. Однак у фінішному протоколі Завадвска посіла 41-шу сходинку з 49-ти екіпажів, які дісталися фінішу.

Читайте: Данська золота рибка: ефектні фото Пернілли Блуме

Насправді ж Марселіна не ставила за мету виграти гонку – головним завдання моделі була благодійність. Хоча окрім благородних цілей вона є фанаткою Дакара.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Marcelina Zawadzka (@marcelina_zawadzka)

Дівчина дуже популярна у Польщі, а в Instagram в неї більше 500 тис. підписників.

  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
  • Марселина Завадвска
Ганяє на вантажівках на рівні з чоловіками: учасниця Міс Всесвіт стала ралісткою / 14 фотографий

До речі, українська тенісистка Еліна Світоліна перед Australian Open здивувала фанатів незвичним вбранням.

Фото: Marcelina Zawadzka

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка