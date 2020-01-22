Наполі зустрічався з Лаціо в рамках чвертьфінального матчу Куба Італії сезону 2019/20. Зустріч пройшла на стадіоні Сан-Паоло в Неаполі і завершилася на користь підопічних Дженнаро Гаттузо з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі забив форвард Наполі Лоренцо Інсіньє вже на другій хвилині першого тайму.

На 10-й хвилині футболісти Лаціо заробили пенальті, однак Чіро Іммобіле не зміг його реалізувати. Ще через 15 хвилин б’янкоселесті лишилися у меншості. Лукас Лейва за хвилину отримав дві жовтих картки – першу за грубу гру, а другу за неспортивну поведінку.

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Також у першому таймі арбітр вилучив захисника Наполі Ельсеїда Хісая. Другий тайм матчу пройшов без голів.

Таким чином Лаціо складає свої повноваження чинного володаря трофею, а Наполі за вихід до фіналу посперечається з переможцем пари Інтер – Фіорентина (29 січня).

Нагадаємо, власник Лаціо Клаудіо Лотіто вирішив покарати фанатів команди через нацистські вітання в грі проти французького Ренна в Лізі Європи, за які УЄФА покарав римський клуб матчем без глядачем проти Селтіка в ЛЄ.