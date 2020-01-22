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Факти / Спорт

WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію

Московській антідопінговій лабораторії заборонено проводити аналіз зразків крові за програмою Біологічний паспорт спортсмена. WADA тимчасово призупинило дію ліцензії.

Заборона діятиме до завершення дисциплінарного розгляду.

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Таке рішення пов’язане з тим, що в грудні 2019 року WADA позбавило можливості російських спортсменів брати участь в міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки.

Також WADA заборонило відвідувати міжнародні турніри держслужбовцям РФ і керівництву Олімпійського комітету Росії і Паралімпійського комітету країни. А протягом чотирьох років РФ не зможе подавати заявки на проведення міжнародних змагань.

До речі, днями стало відомо, що чемпіон світу з боксу за версією WBA у напівсередній вазі Олександр Беспутін провалив тест на допінг. Позитивну пробу росіянин здав після титульного бою зі співвітчизником Раджабом Бутаєвим 1 грудня 2019 року у Монте-Карло.

Джерело: WADA

Фото: Dreamstime

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