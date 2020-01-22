WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію

Московській антідопінговій лабораторії заборонено проводити аналіз зразків крові за програмою Біологічний паспорт спортсмена. WADA тимчасово призупинило дію ліцензії.

Заборона діятиме до завершення дисциплінарного розгляду.

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Таке рішення пов’язане з тим, що в грудні 2019 року WADA позбавило можливості російських спортсменів брати участь в міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки.

Також WADA заборонило відвідувати міжнародні турніри держслужбовцям РФ і керівництву Олімпійського комітету Росії і Паралімпійського комітету країни. А протягом чотирьох років РФ не зможе подавати заявки на проведення міжнародних змагань.

До речі, днями стало відомо, що чемпіон світу з боксу за версією WBA у напівсередній вазі Олександр Беспутін провалив тест на допінг. Позитивну пробу росіянин здав після титульного бою зі співвітчизником Раджабом Бутаєвим 1 грудня 2019 року у Монте-Карло.

Джерело: WADA