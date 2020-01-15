PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Пішов по росіянках: Неймар закрутив роман з черговою моделлю

Форвард ПСЖ Неймар закрутив роман з 21-річною російською моделлю та акторкою реаліті-шоу Катериною Сафаровою.

За інформацією ЗМІ, пара прикидалася друзями на публіці, але їхні близькі друзі підтвердили роман футболіста та дівчини.

Офіційно Неймар не повідомляв про стосунки з Сафаровою чи з будь-якою іншою дівчиною.

Читайте: Підкат під карлика та п’яні вечірки: Неймар розлютив ПСЖ своїми канікулами

Катерина Сафарова працює у сінгапурському модельному агентстві NU Models. Дівчина живе в Іспанії, де взяла участь у реаліті-шоу Острів спокус та Cazamariposas.

На сторінку Сафарової в Instagram підписано майже 200 тис. осіб.

  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
  • Катерина Сафарова
Пішов по росіянках: Неймар закрутив роман з черговою моделлю / 15 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про найсексуальнішу спортсменку світу 21-річну легкоатлетку Алісу Шмідт.

Фото: Katerina Safarova

Джерело: The Sun

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка