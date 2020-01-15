Форвард ПСЖ Неймар закрутив роман з 21-річною російською моделлю та акторкою реаліті-шоу Катериною Сафаровою.
За інформацією ЗМІ, пара прикидалася друзями на публіці, але їхні близькі друзі підтвердили роман футболіста та дівчини.
Офіційно Неймар не повідомляв про стосунки з Сафаровою чи з будь-якою іншою дівчиною.
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Катерина Сафарова працює у сінгапурському модельному агентстві NU Models. Дівчина живе в Іспанії, де взяла участь у реаліті-шоу Острів спокус та Cazamariposas.
На сторінку Сафарової в Instagram підписано майже 200 тис. осіб.
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Фото: Katerina Safarova
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