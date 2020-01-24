Вулвергемптон приймав Ліверпуль в рамках матчу 24-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла у Вулвергемптоні на стадіоні Молінью та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на восьмій хвилині відкрив Джордан Хендерсон після пасу від Трента Александера-Арнольда, але на початку другого тайму Адама Траоре відпасував на Рауля Хіменеса, який відновив рівновагу у матчі.

Перемогу підопічним Юргена Клоппа приніс гол Роберто Фірміно після красиво розіграної комбінації від Салаха та Хендерсона.

Таким чином червоні продовжили свою безпрограшну серію в АПЛ до 40 матчів. За цим показником вони зрівнялися з Челсі, який у сезоні 2004/05 не програв стільки ж матчів.

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Лідером з найдовшою безпрограшною серією в АПЛ є лондонський Арсенал – 49 матчів у сезоні 2003/04. На другій сходинці йде Ноттінгем Форест (42 матчі у сезоні 1977/78).

Після 24-х турів Ліверпуль продовжує одноосібно лідирувати у таблиці, маючи в активі 67 очок та одну гру в запасі. Вулвергемптон (34) йде сьомим.

До речі, футболісти лондонського Тоттенгема вщент розкритикували тренування Жозе Моурінью, назвавши їх нудними та старомодними.