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Факти / Спорт

Нудні та старомодні: футболісти Тоттенгема рознесли вщент тренування Моурінью

Футболісти Тоттенгем Готспур вважають, що з приходом португальського наставника Жозе Моурінью команда почала регресувати.

Гравці вважають заняття 56-річного португальця нудні та старомодні, на відміну від занять колишнього тренера шпор Маурісіо Почеттіно.

Моурінью робить великий акцент на довгі закидання вперед, а футболісти називають подібну тактику рівнем команд з нижчих ліг.

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Навіть ті футболісти, які спершу дуже раділи приходу в команду Жозе, тепер розчарувалися у його роботі.

В АПЛ Тоттенгем не може перемогти вже чотири матчі поспіль – дві нічиї та дві поразки. Підопічні Моурінью наразі посідають восьму позицію у турнірній таблиці, але можуть покращити своє становище після матчу проти аутсайдера чемпіонату Аанглії – Норвіч Сіті.

Нагадаємо, у матчі 22-го туру АПЛ Тоттенгем мінімально поступився Ліверпулю.

Фото: Tottenham Hotspur

Джерело: The Sun

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