Я застарий для цього: Клопп розповів про костюми та соцмережі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп в інтерв’ю каналу Sky Sports розповів чому не любить носити костюми, не користується соцмережами та що найкраще у тому, щоб бути тренером.

Під керівництвом німецького спеціаліста мерсисайдці впевнено йдуть до свого першого титулу за 30 років в АПЛ. На питання, що йому найбільше подобається у тренерстві, Клопп відповів:

— Вау! Гроші? (сміється) Це працює у футболі, очевидно, що ж я люблю це, з першого дня моєї роботи. Мені це навіть подобалося, коли я лише починав свою кар’єру і мене ніхто не знав. Це були справді хороші часи. Насправді, бувати щодня з гравцями світового класу, бачити їх на тренування, намагатися їм стати ще кращими – це велика, велика радість.

Також Клопп розповів, чому він віддає перевагу спортивному одягу, а не класичним костюмам.

— Мені це не подобається. Я можу вдягнути костюм в потрібний момент, не потрібно це сприймати як неповагу. Знаю, що в Англії люди часто носять костюми і все таке. Але у мене немає часу думати про те, що одягнути перед грою. Мені це все нецікаво. Мене більше хвилює гра і все, що до неї відноситься, – сказав Клопп.

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Також німець пояснив, чому не користується соціальними мережами.

— Я їх не розумію. Навіщо взагалі ними займатися? Може, колись і створю сторінку, але не уявляю подібне зараз. Я не знаю, навіщо потрібно розповідати стороннім людям, що добре, а що погано. Можливо, це проблема мого покоління. Я занадто старий для такого, – додав Клопп.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру Ліверпуль обіграв Манчестер Юнайтед на Енфілді завдяки голам Ван Дейка та Салаха.