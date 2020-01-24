Національна баскетбольна асоціація оголосила стартові п’ятірки на Матч всіх зірок 2020.
До стартової п’ятірки Східної конференції увійшли: Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс), Паскаль Сіакам (Торонто Рапторс), Джоел Ембіід (Філадельфія Сіксерс), Кемба Вокер (Бостон Селтікс) та Трей Янг (Атланта Хокс).
The Eastern Conference @NBAAllStar Starters Pool! @Giannis_An34 (Captain)@pskills43 @JoelEmbiid @KembaWalker @TheTraeYoung #NBAAllStar pic.twitter.com/1MM7hiyUlP
— NBA (@NBA) January 24, 2020
Стартовий склад Західної конференції наступний: ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс (Лос-Анджелес Лейкерс), Кавай Леонард (Лос-Анджелес Кліпперс), Лука Дончич (Даллас Маверікс) та Джеймс Харден (Г’юстон Рокетс).
The Western Conference @NBAAllStar Starters Pool!@KingJames (Captain)@AntDavis23
Kawhi Leonard@luka7doncic @JHarden13 #NBAAllStar pic.twitter.com/V4skUxkOY5
— NBA (@NBA) January 24, 2020
Капітанами команд було обрано Адетокумбо та Джеймса. Обидва баскетболіста були капітанами на минулорічному Матчі всіх зірок. Тоді перемогу святкувала команда ЛеБрона з рахунком 178:164.
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Матч всіх зірок 2020 відбудеться в Чикаго на домашній арені клубу Чикаго Буллз – Юнайтед-центр і пройде 17 лютого о 2.00 ночі за київським часом.
Ця гра стане 69-м матчем всіх зірок в історії Національної баскетбольної асоціації.
Раніше Факти ICTV писали, що баскетболіст НБА не стримав сліз під час зустрічі з мамою, яку не бачив 3 роки.
Фото: Sportlogos.net