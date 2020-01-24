Національна баскетбольна асоціація оголосила стартові п’ятірки на Матч всіх зірок 2020.

До стартової п’ятірки Східної конференції увійшли: Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс), Паскаль Сіакам (Торонто Рапторс), Джоел Ембіід (Філадельфія Сіксерс), Кемба Вокер (Бостон Селтікс) та Трей Янг (Атланта Хокс).

Стартовий склад Західної конференції наступний: ЛеБрон Джеймс та Ентоні Девіс (Лос-Анджелес Лейкерс), Кавай Леонард (Лос-Анджелес Кліпперс), Лука Дончич (Даллас Маверікс) та Джеймс Харден (Г’юстон Рокетс).

Капітанами команд було обрано Адетокумбо та Джеймса. Обидва баскетболіста були капітанами на минулорічному Матчі всіх зірок. Тоді перемогу святкувала команда ЛеБрона з рахунком 178:164.

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Матч всіх зірок 2020 відбудеться в Чикаго на домашній арені клубу Чикаго Буллз – Юнайтед-центр і пройде 17 лютого о 2.00 ночі за київським часом.

Ця гра стане 69-м матчем всіх зірок в історії Національної баскетбольної асоціації.

Раніше Факти ICTV писали, що баскетболіст НБА не стримав сліз під час зустрічі з мамою, яку не бачив 3 роки.

Фото: Sportlogos.net