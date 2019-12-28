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Факти / Спорт

Баскетболіст НБА не стримав сліз під час зустрічі з мамою, яку не бачив 3 роки

Керівництво Маямі Хіт зробило неочікуваний різдвяний подарунок для свого форварда Кріса Сілви.

Крис Силва

Габонський баскетболіст Маямі Хіт Кріс Сілва зустрівся з мамою, яку не бачив три роки. Зустріч влаштував комісар НБА Адам Сільвер.

Мама Сілви подолала 10 тис. км, щоб приїхати на матч сина і влаштувати йому різдвяний сюрприз.

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Головний тренер Маямі Ерік Споельстра розповів Сілві, що на нього чекає сюрприз. Коли баскетболіст зі зростом 2,06 см повернувся, то побачив свою маму і не зміг стримати сліз.

За останні сім років вони бачилися лише один раз – Сілва поїхав з рідного дому у 2012 році.

Жінка відвідає матч сина проти Філадельфії Сіксерс, який відбудеться 29 грудня.

Раніше Факти ICTV писали, що 28 тис. вболівальників німецького Уніон Берлін заспівали на стадіоні Штадіон ан дер Альтен Фьорштерей при свічках.

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