Габонський баскетболіст Маямі Хіт Кріс Сілва зустрівся з мамою, яку не бачив три роки. Зустріч влаштував комісар НБА Адам Сільвер.

Мама Сілви подолала 10 тис. км, щоб приїхати на матч сина і влаштувати йому різдвяний сюрприз.

Головний тренер Маямі Ерік Споельстра розповів Сілві, що на нього чекає сюрприз. Коли баскетболіст зі зростом 2,06 см повернувся, то побачив свою маму і не зміг стримати сліз.

It’s been 3 years since @SilvaObame has seen his mother. Tonight they reunited and it was everything you could imagine and more.

Thanks to @NBA Commissioner Adam Silver and Sr. VP of Int Basketball Operations Kimberly Bohuny with the support of @NBA_Africa for making it happen. pic.twitter.com/aIFvIpgd3x

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 28, 2019