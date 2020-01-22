В США студенти влаштували побоїще на баскетбольному матчі

Масова бійка сталася в кінці матчу регулярного сезону студентської ліги між Університетом Канзасу і Державним Канзаським університетом.

На останніх секундах другої чверті баскетболіст Університету Канзаса ефектно заблокував кидок суперника, який впав на паркет. Епізод переріс у словесну перепалку, а потім у масову бійку, в якій взяли участь запасні гравці команд та навіть вболівальники.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC — ESPN (@espn) January 22, 2020

An all-out brawl just happened. pic.twitter.com/73MBmr0RNf — Riley Gates (@Riley_Gates) January 22, 2020

Спроба співробітників служби безпеки припинити бійку не увінчалася успіхом. Лише через деякий час тренери забрали своїх підопічних у підтрибунне приміщення.

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Зустріч закінчилася перемогою Університету Канзаса з рахунком 81:59. Після бійки баскетболісти відмовилися тиснути один одному руки.

До речі, у фінальному матчі за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги (NFL) зійдуться команди Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.