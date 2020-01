В США студенти влаштували побоїще на баскетбольному матчі

Масова бійка сталася в кінці матчу регулярного сезону студентської ліги між Університетом Канзасу і Державним Канзаським університетом.

На останніх секундах другої чверті баскетболіст Університету Канзаса ефектно заблокував кидок суперника, який впав на паркет. Епізод переріс у словесну перепалку, а потім у масову бійку, в якій взяли участь запасні гравці команд та навіть вболівальники.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC

— ESPN (@espn) January 22, 2020