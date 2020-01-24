Зірковий форвард Ліверпуля Мохаммед Салах удостоєний честі бути представленим в знаменитому музеї воскових фігур мадам Тюссо у Лондоні.

Воскова фігура футболіста з’явиться у музеї у 2020 році, а поки розпочинається робота над її створенням.

— Я дуже радий працювати з художниками музею мадам Тюссо над створенням моєї першої фігури, – сказав Салах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah) 24 Січ 2020 р. о 3:13 PST

Таким чином, копія єгипетського форварда складе компанію копії легенди Ліверпуля та колишнього капітана червоних Стівена Джеррарда, фігура якого з’явилася у музеї майже 10 років тому.

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Наприкінці минулого року у музеї мадам Тюссо з’явилися воскові копії співака Майкла Бубле та співачки Тейлор Свіфт.

До речі, наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів чому не користується соціальними мережами та не носить класичні костюми.

Фото: Madame Tussauds London

Джерело: Liverpool Echo