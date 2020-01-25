Матч 19-го туру чемпіонату Німеччини між Боруссією Дортмунд і Кельном завершився перемогою Борусії з рахунком 5:1.

Геррейру вже на першій хвилині зустрічі відкрив рахунок. До перерви Ройс подвоїв перевагу, а на початку другої половини забитим м’ячем відзначився Санчо. Марк Ут один гол відіграв.

На 65-й хвилині на полі з’явився новачок Боруссії Ерлінг Голанд і вже через 12 хвилин відзначився голом. Минуло ще десять хвилин, як норвезький форвард оформив дубль і встановив на табло рахунок 5:1.

Голи: Геррейру 1, Ройс 29, Санчо 48, Ут 64, Холанд 77, Холанд 87.

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До слова, на рахунку Голанда вже п’ять голів у двох стартових матчах за Боруссію Дортмунд.

Раніше Факти ICTV писали, що дубль Казіміро допоміг Реалу обіграти Севілью.

Фото: Borussia Dortmund