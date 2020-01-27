Реал Мадрид вперше за 100 днів очолив турнірну таблицю Ла Ліги

Мадридський Реал у матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії обіграв Вальядолід. Зустріч пройшла у Вальядоліді на стадіоні Хосе Соррілья та завершилася мінімальною перемогою підопічних Зінедіна Зідана з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі забив Начо на 78-й хвилині після пасу від Тоні Крооса.

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Ця перемога дозволила вершковим одноосібно очолити турнірну таблицю Прімери вперше за 100 днів. В активі галактикос наразі 46 пунктів, а найближчий переслідувач – каталонська Барселона відстає на три очки.

Нагадаємо, у 21-му турі каталонці на виїзді сенсаційно зазнали поразки від Валенсії. Кажани в рідних стінах не дозволили розписатися Мессі та компанії у сітці власних воріт і здобули перемогу з впевненим рахунком.

У наступному турі Реал зустрінеться з мадридським Атлетіко. Матч пройде на Сантьяго Бернабеу 1-го лютого.

Фото: FC Real Madrid